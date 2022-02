Palermo:”Ci lascia il presidente più vincente della storia rosanero”

C’è anche la nota ufficiale del Palermo Calcio per Maurizio Zamparini:“Il presidente Dario Mirri, l’amministratore delegato Rinaldo Sagramola e tutta la famiglia del Palermo FC si uniscono al dolore per la scomparsa di Maurizio Zamparini, il presidente più vincente della storia rosanero, per sempre nel cuore di ogni tifoso.

“Una grave perdita che chi ama i nostri colori potrà solo lenire con il ricordo imperituro di momenti indelebili e degli anni meravigliosi che ha fatto vivere ad ogni tifoso. Dalla storica promozione in serie A alla finale di Coppa Italia. Zamparini per sempre con noi “, ha dichiarato il presidente Mirri.”

FOTO: Sito Ufficiale Palermo