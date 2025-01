Palermo, aria di tempesta: il riepilogo

Aria di tempesta in casa Palermo. Dopo i deludenti risultati in questo avvio di stagione – come anticipato -, è sempre più a rischio il direttore sportivo Morgan De Sanctis. E sono già stati volutati due o tre profili, come quelli di Marroccu e Osti. Riflessioni anche sul tecnico Alessio Dionisi, anche se – per ora – non sono state prese ancora decisioni. Ma i risultati non depongono in suo favore in attesa di una svolta che non è ancora arrivata.

Foto: Instagram Palermo