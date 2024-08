Palacios, sempre più Inter: si lavora per gli ultimi dettagli

Tomas Palacios è il promesso sposo per la difesa dell’Inter, come svelato in tempi non sospetti da Gianluigi Longari quando non c’era la minima traccia di un accostamento del classe 2003 al club nerazzurro. Raggiunto un punto di incontro tra Talleres e Independiente, adesso si lavora per gli ultimi dettagli e per la quadratura definitiva, operazione da 6,5-7 milioni. In giornata dall’Argentina hanno parlato di una missione in Italia di una delegazione, agente compreso, per arrivare alla definizione dell’affare. Ormai non più una sorpresa, Palacios in chiusura e l’Inter che fa un investimento per il futuro. C’è stato chi l’aveva definita un’operazione complessa dopo averla letta altrove, invece siamo in dirittura…

#Inter prosegue l’attività di monitoraggio di giocatori futuribili. Tra i profili seguiti c’è anche quello di Tomas #Palacios classe 2003 attualmente in forza all’Independiente Rivadavia — Gianluigi Longari (@Glongari) August 13, 2024

foto: Instagram Palacios