Palacio saluta: “Mi sono sentito a casa mia. Vi auguro il meglio. Forza Bologna”

Il Bologna ha salutato “el trencia” Rodrigo Palacio che non rinnoverà il contratto con i rossoblù in scadenza al 30 giugno.

Palacio sui canali social del club, ha salutato i tifosi per queste stupende stagioni: “Voglio salutare tutti i tifosi del Bologna e ringraziarvi per questi 4 anni vissuti insieme, è stato un piacere vestire la vostra maglia, qui mi sono sentito come a casa mia. Vi auguro il meglio, grazie di tutto e sempre forza Bologna!”.

Foto: Zimbio