Pajac al Genoa: i rossoblu svelano la formula dell’acquisto

Dopo che la Lega aveva ufficializzato la deposizione del contratto di Marko Pajac, unitosi al Genoa dal Cagliari, è proprio la società ligure a confermare la buona riuscita dell’operazione attraverso i propri canali ufficiali. Questo il comunicato, nel quale viene anche spiegata la formula dell’operazione: “Il Genoa Cricket and Football Club informa di aver perfezionato con il Cagliari Calcio le procedure per l’acquisizione, a titolo temporaneo con opzione per il riscatto, dei diritti sportivi dell’esterno Marko Pajac. Il giocatore è già stato allenato dal tecnico Aurelio Andreazzoli nell’Empoli Fc“.

Foto: twitter ufficiale Genoa