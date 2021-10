Pagliuca su Buffon: “Non mi aspettavo la sua scelta di tornare a Parma. A 43 anni è ancora decisivo”

Gianluca Pagliuca, ex portiere della Nazionale italiana, ha parlato di Gianluigi Buffon e della sua scelta di tornare a Parma. Ecco le parole rilasciate a La Gazzetta dello Sport: “Non mi aspettavo la scelta di Gigi, mi ha sorpreso. Sia per la scelta di tornare a Parma, sia perché non immaginavo potesse essere così decisivo a 43 anni. Ha avuto coraggio e personalità a scendere in B, per uno come lui non possono esistere alternative alla promozione”.

Foto: Twitter Parma