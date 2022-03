Pagliuca, Sneijder, Eto’o e Materazzi nella Hall of Fame dell’Inter. Gli ex calciatori premiati prima della sfida alla Salernitana

Gianluca Pagliuca, Marco Materazzi, Wesley Sneijder e Samuel Eto’o tornano a San Siro per ritirare un prestigioso premio. I quattro entrano a far parte della Hall of Fame dell’Inter e il riconoscimento verrà consegnato a pochi minuti dal fischio d’inizio contro la Salernitana.

Premio speciale anche per il compianto avvocato Prisco, uno dei più grandi tifosi nerazzurri.

🏅 | HALL OF FAME 📸 Giornata speciale a tinte nerazzurre per i quattro vincitori della #HOF, dall’Inter HQ a San Siro con il benvenuto del CEO Sport Giuseppe Marotta e del CEO Corporate Alessandro Antonello 👇#InterSalernitana #FORZAINTER ⚫️🔵 pic.twitter.com/8KJiWoM3h9 — Inter 🏆🇮🇹 (@Inter) March 4, 2022

Foto: Twitter Inter