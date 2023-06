Pagliuca ricorda Vialli: “Il primo pensiero dopo la cessione della Sampdoria è andato a lui”

L’ex portiere Gianluca Pagliuca ai microfoni del quotidiano Il Secolo XIX ha parlato in merito del cambio di proprietà della Sampdoria, con uno splendido ricordo per Gianluca Vialli: “Abbiamo festeggiato la cessione del club anche sul nostro gruppo della Sampd’oro, siamo felici. Il primo pensiero è stato per Luca Vialli. Siamo addolorati tutt’ora, ogni tanto penso ai momenti belli, noi tutti assieme con lui. Il dolore persiste e so che sarà così per sempre, con Luca c’era un rapporto di amicizia, amore, gioia, tutto. Sono molto contento: la Sampdoria non meritava di finire in Serie D. Sarebbe stato tragico un fallimento, per noi ex giocatori, soprattutto quelli dell’era Mantovani, sarebbe stato terribile”.

Foto: Pagliuca Instagram