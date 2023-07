Pagliuca: “Ci sarà un budget extra per il mercato. Con l’Atalanta vogliamo vincere salvaguardando la tradizione”

In una lunga intervista concessa a Bloomberg TV, l’azionista di maggioranza dell’Atalanta Stephen Pagliuca ha parlato del progetto dei bergamaschi, richiamando a quelle che sono le sue origini statunitensi: “Per me l’Atalanta equivale in Italia a ciò che i Boston Celtics sono in America. Sono d’origine italiana, vengo da una famiglia di emigranti e da sempre conosco sia il calcio che il basket. Quando ho incontrato per la prima volta i Percassi, che ancora adesso gestiscono il club con noi, ci siamo subito riconosciuti. E proprio per questo dico che l’Atalanta è i Celtics d’Italia”.

Poi ha proseguito: “L’Europa League garantisce più entrate e rende la squadra maggiormente attrattiva per nuovi giocatori di livello. Inoltre, grazie a calciatori giovani come Hojlund e Lookman, c’è la speranza di poter tornare a competere per la Champions League. Confido molto nella vecchia guardia, nei giovani che stanno crescendo e nei nuovi elementi che stiamo portando a Bergamo. Con l’Atalanta vogliamo vincere, salvaguardando le tradizioni ma costruendo qualcosa di importante. In Italia ci sono poche società che possono vantare un progetto serio come il nostro. E sì, ci sarà un budget extra per il calciomercato”.

Foto: Atalanta.it