Ecco chi è Pagliuca, co-proprietario dei Boston Celtics. Ora l’Atalanta

Come abbiamo già scritto, l’Atalanta da oggi pomeriggio parla anche americano. Percassi ha stretto un accordo per l’ingresso in società di un gruppo di investitori americani con a capo Stephen Pagliuca, Managing Partner e Co-proprietario dei Boston Celtics, oltre che Co-presidente di Bain Capital, uno dei principali fondi di investimento al mondo. Con gli altri investitori ha esperienza in ambito sportivo, quindi l’obiettivo del club è quello di rafforzare società e rosa con l’obiettivo di conseguire migliori risultati sportivi ed economici e l’espansione del brand in ambito internazionali.

I Boston Celtics sono una delle più importanti franchigie della NBA, che annovera tra i suoi soci anche James Pallotta, ex presidente della Roma. Pagliuca, nato a Brooklyn nel gennaio 1955, è molto attivo anche nell’ambito della beneficenza: è il Presidente della Boston Celtics Shamrock Foundation, della Massachusetts Society for the Prevention of Cruelty to Children (MSPCC) ed è un membro del consiglio di Bain Capital Children’s Charity. L’americano è membro del Board of Dean’s Advisors della Harvard Business School e del Consiglio di fondazione della Duke University.

Foto: Twitter Pagliuca