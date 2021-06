Page: “L’Italia è in forma, ma noi vogliamo il primo posto. Ramsey? Sarà speciale per lui”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Galles Robert Page ha parlato della partita di domani contro l’Italia: “Sarà una grande sfida. L’Italia è molto in forma, abbiamo visto entrambe le gare giocate. Ci ha impressionati come lavorano, giocheranno così anche con noi e se lo faranno avremo lo stesso risultato. Dovremo dare tutto per vincere, se vogliamo arrivare primi ed è quello che vogliamo. L’Italia è fortissima, attacca in 7 e difende in 3. Servirà scegliere una squadra che potrà vincere la partita”.

Su Ramsey: “Sarà speciale per lui, non vede l’ora di giocare. Ha giocato benissimo. E’ uno dei giocatori di cui sono molto orgoglioso: per come gioca, per i suoi cambi di gioco, per come difende vicino alla nostra area. Alla Juventus non ha giocato quanto ha voluto ma sta arrivando a un momento di forma che per noi è importante”.

Sulle vecchie sfide contro l’Italia: “Vent’anni fa ci ho giocato ma è passato tanto tempo. I loro sostituti sono di grande qualità, sarà una grande sfida dove dovremo curare i dettagli”.

Foto: Twitter Galles