Pafundi: “Il mio sogno è tornare in Nazionale maggiore. E farlo con più consapevolezza”

Durante l’intervista a Vivo Azzurro Tv, Simone Pafundi, fantasista italiano in forza al Lugano e ora a disposizione dell’Under 19 azzurra, è tornato a parlare del suo esordio in Nazionale maggiore: “Quel ricordo è ancora molto vivo nella mia mente, ma ero molto piccolo. Ora il mio sogno è tornare in Nazionale maggiore e farlo in maniera più consapevole: sicuramente sono cresciuto, ho fatto un’esperienza importante fuori dall’Italia e sono pronto a giocarmi tutte le mie carte”.

Poi ha proseguito: “L’Azzurro per me vuol dire tanto. Ritrovarlo in una competizione così importante è motivo di grande soddisfazione e orgoglio. Non vedevo l’ora che arrivasse questo Europeo: era dalla qualificazione ottenuta a marzo che ci pensavo ogni giorno. Ora siamo qui, affronteremo una semifinale e vogliamo arrivare fino in fondo”.

