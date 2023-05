Pafundi: “Ci sono stati momenti difficili ma ho tenuto botta. Giocare con gente più grande non è un problema”

Simone Pafundi alla Gazzetta dello Sport ha parlato in vista del Mondiale U20: “Iniziamo subito con la partita più tosta del girone, ma abbiamo i mezzi per giocarcela alla pari con tutte. E poi siamo già un gruppo unito, con il mister lavoriamo bene, vedrete. Gioco contro gente più grande da sempre, non è mai stato un problema. Anzi, devo dire che mi piace parecchio, mi stimola. Da febbraio 2022 mi alleno in pianta stabile con la prima squadra dell’Udinese, quando ho esordito il ritmo ce l’avevo. Poi ovvio, a livello fisico, tattico e tecnico è tutta un’altra storia. Ci sono stati momenti difficili ma ho tenuto botta. Con la testa me la sono cavata, ed è la cosa più importante”.

Foto: pafundi twitter udinese