Pafundi ammette: “Stare al centro dell’attenzione non è semplice. Mi sto abituando a giocare con i più grandi”

Simone Pafundi è stato uno dei calciatori più chiacchierati dell’ultimo periodo complice anche la sorprendente convocazione in Nazionale da parte di Roberto Mancini. L’attaccante durante un’intervista per la tv dell’Udinese ha parlato dei pro e i contro di tutta questa attenzione mediatica nei suoi confronti: “Stare al centro dell’attenzione non è semplice. Ogni volta che prendi in mano il telefono ti capita di leggere davvero di tutto. Tutto sommato, però mi piace anche se so bene di avere solo 17 anni e la cosa più importante resta la tranquillità che devo sempre mantenere. E’ stata un anno calcistico molto strano. Sono passato dagli allievi alla massima serie del calcio italiano. Anche se con il passare del tempo mi sto abituando”.

Foto: Instagram Pafundi