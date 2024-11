Padre Neymar: “Mai avuto piani, l’unico era arrivare al Barcellona”

Nel corso di una recente intervista al podcast ‘Roundcast’, il padre di Neymar ha discusso del futuro del figlio, attualmente all’Al-Hilal.

“Aspettiamo e vediamo cosa succederà e come si sentirà veramente Neymar. Sarà libero di decidere. Non siamo mai stati così liberi di decidere dove andare e avere tra le mani un 32enne libero è un regalo per noi. Neymar ha un contratto fino al 2025. Non sappiamo nulla. Vedo le speculazioni e abbiamo iniziato a prepararci”. Ha in oltre aggiunto: “Il mercato aspetta di vedere come si riprenderà (dopo l’infortunio), ma torna sempre meglio di prima e non sarà diverso”.

Per rivalutare l’immagine del fuoriclasse brasiliano intanto il padre attende il Mondiale per Club: ” Tutti i club ci saranno e l’Al Hilal sarà in questo campionato, si sono guadagnati questo posto. Hanno una delle più grandi stelle in cui potrebbero competere. Questo e un ragazzo con esperienza in questo tipo di competizioni. Ecco perché non hanno rinunciato al secondo anno di contratto”.

Analizzando le decisioni sulla carriera di suo figlio: ” Non abbiamo mai fatto piani. L’unico piano che abbiamo fatto era arrivare al Barcellona”.

Riguardo l’esperienza al PSG: “Il PSG è stato pazzesco, è diventato un turbine e, dal nulla, quando l’abbiamo visto, non c’era più. Anche Al Hilal”.

Foto: Instagram Neymar