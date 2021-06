Padre di Aguero: “Sergio voleva rinnovare col City ma Guardiola non ha voluto. Le sue lacrime di coccodrillo”

Leonel Del Castillo, padre di Sergio Aguero, attaccante appena passato al Barcellona, ha parlato dell’addio del figlio al Manchester City, a detta sua, voluto da Guardiola.

Queste le sue parole a Radio La Red: “Sono cose che succedono nel calcio quando qualcuno ti dice che non puoi continuare in una squadra e non ti lascia altra strada che cambiare club. Pep non ha mai voluto Aguero: lui ha provato a rinnovare col City, ma non hanno voluto. Le lacrime di Guardiola sul suo addio sono sembrate lacrime di coccodrillo. Dopodiché, Tottenham, Arsenal e Chelsea si sono interessate. Aveva intenzione di ritirarsi nell’Independiente, ma non è stato trattato bene dal club, come del resto è successo ai suoi fratelli e a me. Se cambierà la dirigenza non so, magari le cose possono cambiare”.

Foto: Twitter City