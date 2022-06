Padova-Palermo, Euganeo sold-out: che cornice per l’andata della finale playoff

Pubblico delle grande occasioni quello (legittimamente) previsto questa sera all’Euganeo per la sfida tra Padova e Palermo, gara d’andata della Finale Playoff di Serie C. Ecco quanto comunicato dai padroni di casa: “Sono esauriti i biglietti per la Gradinata Est, lo Stadio Euganeo sarà quindi sold out per la gara d’andata della Finale Playoff tra Padova e Palermo (calcio d’inizio ore 21:00)“.

Foto: Twitter Lega Pro