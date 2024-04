Oddo si presenta: “Conosco molto bene il Padova. Sono tornato qui per vincere”

Il neo tecnico del Padova Massimo Oddo, subentrato ieri all’esonerato Vincenzo Torrente, è stato presentato ufficialmente oggi dal club in conferenza stampa. Queste le sue prime parole da allenatore della squadra biancoscudata:

“Sono molto contento di essere tornato al Padova, mi fa piacere ritrovare vecchi amici in sala stampa, colgo l’occasione per salutare anche il vostro caro collega Andrea Moretto. Conosco bene questa squadra perché l’ho seguita in quasi tutte le partite, penso che abbiamo le giuste qualità per arrivare fino in fondo. Squadra più forte rispetto a quella di due anni fa? Non guardo al passato, penso solo che ho a disposizione ragazzi con un enorme potenziale e adatti soprattutto al mio modo di giocare. Sono convinto che si possa a fare un bel percorso, per questo ho accettato subito. Perché non sono rimasto? Era una situazione diversa e in quel momento non avevo il giusto entusiasmo per andare avanti. Sono venuto qui per vincere. La cosa più importante è mantenere il ritmo partita. Non sono tornato a Padova per una rivincita”.

Foto: Instagram Padova