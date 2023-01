Padova contestato: lite tra Mirabelli e un tifoso dopo la gara con la Juve Next Gen

Secondo quanto riportato da PadovaSport, l’ex dirigente del Milan, Massimiliano Mirabelli, ora direttore sportivo del Padova, avrebbe colpito un sostenitore dei veneti al termine della partita contro la Juventus Next Generation di questo pomeriggio, finita 1-1. La contestazione, si legge, sarebbe nata dopo il termine del match, e una classifica che vede il Padova in netto ritardo. Lo scontro tra Mirabelli e il tifoso sarebbe avvenuta davanti a tanti testimoni, che si sarebbero prodigati per dividerli. Il tutto sarebbe continuato lo stesso, con scambi di insulti tra i due.