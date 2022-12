Padova-Caneo quasi ai titoli di coda. Mirabelli: “Tra poco faremo una call”

Il Padova perde ancora, termina 2-1 la sfida in casa del Lecco. I padroni di casa avanti dopo quattro minuti con Ilari, pareggia il Biancoscudo grazie a un’autorete ma nella ripresa arriva il colpo del ko firmato Giudici. Sconfitta che potrebbe mettere la parola fine all’avventura di Bruno Caneo sulla panchina del Padova. Il direttore sportivo Massimiliano Mirabelli ha così risposto alla domanda sul possibile esonero del tecnico: “Questo è un momento di riflessione in generale, più tardi con Alessandra Bianchi avremo una call con Oughourlian, gli farò presente la situazione e vedremo poi come andare avanti. Certamente non resteremo con le mani in mano, ma per correttezza prima di dirlo alla stampa dobbiamo parlarne tra di noi, soprattutto con Oughourlian”.

Foto: Instagram Padova