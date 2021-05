Intervistato da Dazn, Daniele Padelli, ha parlato di questa giornata di festa: “Da quando abbiamo vinto, i tifosi ci fanno sentire tutto il loro amore e ringraziamento. Anche il viaggio che abbiamo fatto per arrivare allo stadio, per me è qualcosa di indimenticabile. Difficilmente riesco a spiegare a parole, è una cosa che devi vivere e provare dentro per capire cos’è realmente”.

Foto: Instagram personale