Padalino su Calafiori: “Un bene per la Svizzera che non ci sia agli ottavi”

Marco Padalino, ex centrocampista della Svizzera ma che ha vestito le maglie di Catania, Piacenza, Sampdoria e Vicenza, è intervenuto in diretta a Sky Sport parlando anche dell’assenza di Calafiori agli ottavi di finale per squalifica. Di seguito le sue parole:

“Come fosse un derby, c’è rispetto per l’Italia. Calafiori l’abbiamo visto crescere nel Basilea, un bene per la Svizzera che non ci sia”

Foto: instagram Calafiori