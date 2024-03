Pacifici (pres. AIA): “Gli arbitri italiani sono un punto di riferimento a livello internazionale”

“L’Associazione Italiana Arbitri è un punto di riferimento a livello internazionale e vogliamo che rimanga tale”. Così il Presidente dell’AIA, Carlo Pacifici ha aperto il Consiglio Centrale, svoltosi nella giornata di ieri a Lamezia Terme: “I nostri pilastri sono passione e competenza – ha aggiunto Pacifici, come si legge nella nota ufficiale diramata dall’assoarbitri – l’Italia è al centro delle dinamiche del calcio, del futsal e del beach soccer, lo testimoniano le partecipazioni di grandi dirigenti ai nostri incontri come ad esempio Collina, Rosetti e Galan. Per i nostri ragazzi e le nostre ragazze la cosa piщ bella è quella di parlare di tecnica. Per questo vogliamo sempre tenere al centro della nostra azione l’attività tecnica, perché siamo una componente tecnica e tale dobbiamo rimanere Sapere che ragazzi provenienti da territori lontani sono oggi Presidenti di Sezione è un motivo di orgoglio”.

Foto: sito AIA