Pace fatta tra Ruggeri e Nasti? I due si scambiano battute sui social

La pace al tempo dei social. Il caso dei giorni scorsi Under 21 è stato quello tra Matteo Ruggeri e Marco Nasti. I due avevano avuto un diverbio in allenamento culminato in un pugno di Nasti a Ruggeri, che gli aveva provocato la rottura del setto nasale. Nasti fu allontanato dall’Under 21, mentre Ruggeri ieri è sceso in campo con una maschera protettiva.

Tra i due sembra essere tornata la pace, dopo un evidente chiarimento, anche sui social.

Ruggeri ha infatti pubblicato una storia su Instagram con la foto in maschera, scrivendo: “Ora sono pronto fratello! TVB”. Il post è stato ricondiviso da Nasti che è scoppiato a ridere. Che il caso si sia risolto. La speraqnza è quella.

Foto: Instagram Ruggeri