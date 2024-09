PABLO TORRE, TECNICA E VERSATILITÀ PER IL BARCELLONA

Sei gol, tre annullati, tre legni. Lo spettacolo è totale all’Estadio de la Ceramica, dove il Barcellona liquida il Villarreal 1-5 e consolida il primato in Liga, tenendo a distanza il Real Madrid. Oltre ai soliti Lewandowski e Lamine Yamal, c’è un altro calciatore che si è preso le luci dei riflettori con un gol e un assist: Pablo Torre.

La resistenza del Sottomarino Giallo crolla due minuti più tardi: Torre propone una palla filtrante per Lewandowski al centro dell’area, il polacco calcia di prima intenzione e buca Conde. Nella ripresa, per quasi un quarto d’ora, il Barcellona è un pugile alle corde. Pépé si vede annullare un gol per un fuorigioco millimetrico, poi lascia partire una bordata su cui Inaki Pena è bravissimo ad opporsi. Dal corner scaturito, Yeremy Pino centra la traversa di testa. Tutto l’ardore del Villarreal si spegneal 58′: Pedri tocca per Pablo Torre, il suo tiro è deviato in modo determinante da Costa.

Fisico minuto, baricentro basso, Pablo Torre è il classico centrocampista “stile” Barcellona, esattamente come Gavi e Pedri. Tecnico e molto bravo nello stretto, dotato anche di un ottimo ritmo e di velocità che gli permette di poter dire la sua anche nei contropiedi veloci, spesso portando a inneschi vincenti in progressione o con verticalizzazioni. La sua versatilità tattica lo rende un centrocampista che può occupare sia il ruolo di interno in un centrocampo a 3 che quello di trequartista, e proprio a causa di un’agilità e velocità sopra la media è stato schierato anche come ala.

Il debutto in maglia blaugrana avvenne nella seconda stagione di Xavi Hernandez sulla panchina dei catalani, in Champions contro il Viktoria Plzen, nella fase a girone. Ma Torre non è non è un canterano autentico del sistema blaugrana: cresce infatti nel Racing Santander, ma viene presto prelevato dal grande club spagnolo dopo aver messo in mostra grandi qualità. Il 4 marzo 2022, il Barcelona ha raggiunto un accordo con il Racing per il trasferimento di Torre per 5 milioni di euro più bonus, firmando un contratto fino a giugno 2026.

Dopo il prestito della passata stagione al Girona, Torre è tornato al Barcellona con l’obiettivo di imporsi con la maglia blaugrana. E la prestazione contro il Villarreal è un segnale per l’allenatore Flick.

Foto: Instagram Barcellona