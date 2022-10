Pablo Marì si sottoporrà a un intervento: escluse lesioni a organi vitali

Pablo Marì, difensore del Monza, sarà sottoposto nelle prossime ore a un intervento per ricucire la lesione muscolare dopo il grave gesto di un folle all’interno di un centro commerciale. Gesto che ha portato alla morte di un cassiere, accoltellato. Sono state escluse lesioni a organi vitali, ma la paura è stata enorme. Come sintetizzato dall’amministratore del club brianzolo Adriano Galliani che ha detto: “È stato terribile. Pablo non si è accorto di nulla, ha sentito come un crampo alla schiena. Era il coltello”’.

Foto: twitter Monza