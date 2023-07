Pablo Marí saluta l’Arsenal: “È stato un onore indossare la maglia di questo storico club”

“Grazie per avermi dato l’opportunità di rappresentare questo grande e storico club, per tutti i ricordi che abbiamo vissuto insieme e per il supporto che ho sempre ricevuto. È stato un immenso onore indossare la maglia dell’Arsenal e vincere due titoli con questo club. I Gunners avranno sempre un posto nel mio cuore”. Così su Instagram il difensore biancorosso Pablo Marì saluta l’Arsenal per trasferirsi a titolo definitivo al Monza.

Foto: Instagram Monza