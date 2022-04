Pablo Marì: “In Italia il campionato adatto a me. Ho un contratto con l’Arsenal, ma vorrei restare a Udine”

Il difensore Pablo Marì, di proprietà dell’Arsenal ma attualmente in forza all’Udinese, sulle colonne de La Gazzetta dello Sport ha parlato della sua esperienza italiana partendo dal rapporto con Nuytinck: “Con Bram c’è una sana competizione. E’ un grande professionista e un esempio per il club. Io, quando sono arrivato a gennaio, avevo un’idea chiara e precisa. Ho detto al tecnico e a Gino Pozzo che venivo per giocare. Ma ho capito che il posto dovevo guadagnarmelo giorno dopo giorno, allenamento dopo allenamento. Cioffi è stato il primo che mi ha accolto bene, qui”.

Spazio a un commento sulla Serie A: “E’ il campionato adatto a me. Molto tattico. Cerco di portare l’attaccante verso di me. “Me gusta mucho tenere la pelota” e qui si può fare e poi c’è battaglia e a me la battaglia in campo piace. Vorrei restare in Italia. Io a Udine sto molto bene. E sarei felice di portare il club ancora più in alto in classifica. Chiaro, ho ancora due anni di contratto con l’Arsenal. Ho ripreso a giocare con continuità dopo l’operazione alla caviglia sinistra. Sono stato cinque mesi fuori”.

Foto: Twitter personale Pablo Marì