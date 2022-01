Pablo Marí: “Darò tutto per questa maglia. Voglio portare l’Udinese lontano”

Prime parole per Pablo Marí, appena ufficializzato dall’Udinese, in prestito dall’Arsenal.

Queste le sue parole sui canali ufficiali del club friulano: “Sono molto contendo di essere qui. Per me è un piacere. Voglio salutare tutti i tifosi dell’Udinese. Darò tutto per questa maglia e per questo club. Spero che potremo vincere insieme, in casa e in trasferta. Abbiamo bisogno del vostro supporto. Voglio portare l’Udinese lontano”.

Foto: Twitter Udinese