Pablo Marì accoltellato, parla Galliani: “Ferita alla schiena. E’ cosciente, non rischia la vita”

Nella serata alle porte di Milano, ad Assago, si è consumata una tragedia, con un folle, affetto da problemi psichici, che ha accoltellato in un centro commerciale, 5 persone. C’è anche una vittima accertata.

Tra le persone ferite, anche Pablo Marì, giocatore del Monza, che per fortuna, non sarebbe in pericolo di vita.

A confermarlo anche Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza, che al TG2 ha così parlato: “Per quanto riguarda Pablo Marì ha avuto una ferita abbastanza profonda sulla schiena, un penetrante, che però non ha toccato organi vitali come polmoni o altro. Non è in pericolo di vita, certamente ha problemi ma dovrebbe riprendersi rapidamente nonostante qualche muscolo lesionato. È cosciente, lo stanno cucendo queste le notizie che arrivano dagli infermieri”.

Foto: twitter Monza