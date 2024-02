PABLO MAIA, TALENTO BRASILIANO IN RAMPA DI LANCIO

C’è un nuovo talento in rampa di lancio in Brasile, finito sui taccuini di tutti gli addetti ai lavori di mercato in Europa. Si tratta di Pablo Maia, classe 2002, centrocampista in forza al San Paulo. Si tratta di un centrocampista, perno della formazione paulista nonostante la giovane età, che nel 2023 ha disputato ben 58 partite tra tutte le competizioni con il club e così è finito nel mirino di diversi club, in particolare in Premier League, con soprattutto l’Arsenal, ma anche il West Ham e il Fulham che hanno chiesto informazioni sul giocatore.

Pablo Gonçalves Maia Fortunato è cresciuto nel settore giovanile del San Paolo, dopo precedenti esperienze nelle Academy dell’Indipendiente e della Portuguesa Santista. Ha esordito in prima squadra il 30 gennaio 2022, disputando l’incontro del Campionato Paulista pareggiato per 0-0 contro l’Ituano.

Dopo un inizio con ingressi graduali in campo, chiudendo il 2022 con 21 presenze, tra tutte le competizioni, e 2 gol, è il 2023 l’anno in cui esplode definitivamente, finendo per farsi apprezzare da tanti addetti ai lavori.

Infatti, come spiegato in precedenza, totalizza 58 presenze, con 5 gol e 2 assist, tra cui una rete nei playoff. Debutta anche nella Copa Sudamericana e nella Copa du Brazil, dove mette a referto 8 presenze per ognuna delle competizioni. Coppa del Brasile che il San Paolo vincerà.

Anche il 2024 è cominciato come era finito per questo talento brasiliano, dove ha già messo a referto 7 presenze nel Paulistao e una nella Supercoppa Brasiliana, che il San Paolo ha portato a casa, nel successo per 4-2 contro i campioni del Brasile del Palmeiras dopo i tempi supplementari.

Pablo Maia è un centrocampista completo, dotato di un ottimo piede, può ricoprire il ruolo di mediano, di interno di centrocampo e anche di trequartista all’occorrenza. Alto 178 cm, buon fisico, dotato di buona corsa, è bravo sia in importazione che interdizione e come dimostrano i numeri non disdegna anche la fase offensiva, trovando la via del gol.

E’ un giocatore con enormi margini di miglioramento, può avere una ulteriore crescita e anche in Europa, dove sembra essere destinato dalla prossima estate, potrà avere un impatto davvero importante.

