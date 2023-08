Pablo Alvarez su Beltran: “Ha vissuto con Dybala. Penso sarà facile per lui adattarsi in Italia”

Pablo Alvarez, a lungo coordinatore delle giovanili della squadra argentina dell’Instituto ha parlato così ai microfoni di Sportitalia di Lucas Beltran, che da piccolo giocava proprio nel suddetto club, svelando un retroscena: “Dybala ha vissuto a casa Beltran per un po’ prima di vivere nella pensione del club. Giocava insieme al fratello di Lucas, Federico. Sono molto amici. Sono molto orgoglioso di ritrovarlo entrambi in Italia”. Sulle caratteristiche tecniche di Beltran: “È un centravanti forte e potente. Quando lo schierai da punta intervenne la madre Adriana, che mi disse di non metterlo lì. Fu un cambiamento netto, abbiamo dovuto lavorare per farlo adattare”. Sul suo arrivo alla Fiorentina: “Penso sarà facile per lui adattarsi ed essere il grande attaccante che ha dimostrato di essere nel campionato argentino”. Chiude parlando di Dybala a Roma: “Si vede che è felice, è tornato al suo livello migliore”.

Foto: sito Sportitalia