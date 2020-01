Mesut Ozil torna a parlare del suo futuro. Il fantasista tedesco dell‘Arsenal ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di BeIn Sports: “Sono felice di poter continuare qui quest’anno e anche il prossimo. Non so cosa porterà il futuro, ma sono emozionato per quello che potrà riservarmi”, le parole di Ozil.

Foto: Twitter ufficiale Arsenal