Ozil: “Sono felicissimo, ho sempre tifato per il Fenerbahce”

Mesut Ozil è arrivato ieri sera ad Istanbul dove è stato accolto dal ds del Fenerbahce, Emre Belozoglu, vecchia conoscenza interista.

Il giocatore, ex Arsenal, ha rilasciato le prime dichiarazioni, prima dell’ufficializzazione del suo passaggio al Fenerbahce.

Queste le parole del tedesco: “Sono molto emozionato. Sono sempre stato tifoso del Fenerbahçe. Per me è un sogno realizzato. Non vedo l’ora di indossare questa maglia e spero di vincere con i miei compagni di squadra”.

Foto: Twitter Fenerbahce