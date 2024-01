Ozil non ha dubbi: “Rudiger è il difensore migliore del mondo al momento. Chiedete a Osimhen o Haaland”

Mesut Ozil a sorpresa si schiera a favore di Antonio Rudiger. Il difensore del Real Madridha segnato il gol che ha consentito ai Blancos di battere 1-0 il Maiorca e di mantenere il passo del Girona in vetta alla classifica de LaLiga. L’ex giocatore delle Merengues ha pubblicato un post su X, elogiando così il tedesco: “Toni Rudiger nel prime è semplicemente il miglior difensore del mondo al momento. Stagione incredibile per la mia ex squadra, il Real Madrid. Potete chiedere a Haaland o Osimhen quanto è bravo! Guardate cos’è successo al Chelsea dopo che se ne è andato… Gli manca la sua mentalità ogni giorno…”.

Foto: Rudiger Instagram