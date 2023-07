Ozbek su Icardi: “Gli vogliamo bene, ha rifiutato un biennale da 40 milioni dall’Arabia”

Il presidente del Galatasaray Dursun Ozbek ha reso noto un importante retroscena in merito al ritorno di Icardi in Turchia: “Noi gli vogliamo bene, ha rifiutato un biennale da 40 milioni di euro dall’Arabia per essere qui. Noi gli paghiamo 6 milioni netti più altri 4 che pagherà il nostro sponsor. In totale prenderà 10 milioni” ha detto Ozbek alla presentazione dell’argentino.

Foto: sito ufficiale Galatasaray