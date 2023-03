Oyarzabal: “Vogliamo sia una notte storica. Tutti credono nella rimonta”

L’attaccante Mikel Oyarzabal della Real Sociedad ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita di Europa League da disputare all’Anoeta contro la Roma. Il club spagnolo è chiamato alla rimonta per non lasciare la competizione europea, all’Olimpico sono caduti con il risultato di 2-0. Alcune parole del venticinquenne: “Tutti quelli che sono della Real credono che le cose possano andare bene e che possiamo rimontare. Crediamo che si possa ribaltare la situazione, anche i tifosi, e penso che l’Anoeta sarà come non mai prima d’ora. Non si deciderà dal primo minuto, ma dobbiamo pensare di scendere in campo come se dovessimo giocare solo cinque minuti. Dobbiamo giocare con molto cuore, con molta grinta e forza, le persone devono vedere che ci stiamo provando. Vogliamo sia una notte storica”.

Tifosi: “Siamo molto grati a loro perché ci hanno sempre sostenuto, anche in questo mese in cui le cose non sono andate bene. I tifosi hanno fiducia nella squadra e noi lasceremo tutto quello che abbiamo dentro”.

Roma: “Forse il risultato dell’andata potrebbe condizionarli. Penso che non cambieranno molto la loro proposta di gioco e nemmeno noi, abbiamo le idee chiare su cosa dobbiamo fare. Dobbiamo attaccare dal primo minuto, sono fiducioso che andrà tutto bene”.

Foto: Twitter ufficiale Real Sociedad