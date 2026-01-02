Oyarzabal-Lazio tra sogni, gradimento e realismo

Lo scorso 17 giugno avevano fatto una sintesi chiara sui due attaccanti che Maurizio Sarri avrebbe allenato volentieri: Giacomo Raspadori e Mikel Oyarzabal. Per Raspadori la Lazio – come raccontato ieri – ci ha provato anche nelle ultime ore, ma la Roma ha le carte in mano e sta definendo gli accordi con l’entourage dell’attaccante. Oyarzabal ha stregato Sarri per tecnica, modernità, velocità, fiuto del gol e possibilità di essere un valore aggiunto negli ultimi 30 metri. In queste ore se ne sta riparlando, ma oggi più che altro è un gradimento che appartiene al sogno e che fa i conti con il realismo. Oyarzabal è un punto di riferimento della Real Sociedad, un tassello imprescindibile, così – almeno in questi giorni – conta il realismo piuttosto che la necessità di creare illusioni.

