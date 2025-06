Il retroscena: c’è un attaccante (molto difficile da raggiungere) che fa impazzire Sarri

17/06/2025 | 23:35:14

Se Maurizio Sarri potesse intervenire a prescindere suo mercato, farebbe un investimento per un attaccante che lo fa impazzire. Facciamo nome e cognome? Sì, Mikel Oyarzabal, classe 1997 punto di forza della Real Sociedad e della Nazionale spagnola. Qualche giorno fa è stato ancora protagonista nella finale di Nations League, sfortunata per la Spagna ma che ha visto Oyarzabal in grande spolvero (un gol e un assist). Mettiamolo nella galleria dei sogni Lazio, le qualità e le caratteristiche sarebbero quelle ideali per il gioco di Sarri. Ma ci fermiamo qui…

Foto: Instagram Oyarzabal