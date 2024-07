Oyarzabal colpisce all’87’, Dani Olmo salva sulla linea al 90′! La Spagna è Campione d’Europa per la quarta volta (2-1)

La Spagna è Campione d’Europa per la quarta volta nella storia! Le Furie Rosse vincono 2-1 contro l’Inghilterra, decide la rete di Oyarzabal. Primi quarantacinque minuti caratterizzati dall’equilibrio, con la gara che stenta a decollare complici i tanti duelli in mezzo al campo. La prima conclusione verso lo specchio della porta arriva in pieno recupero, al 46′, con il tiro di Foden sugli sviluppi di un calcio piazzato. Ma nessun problema per Unai Simon che è attento e blocca il pallone. A inizio ripresa la Spagna è costretta a rinunciare a Rodri: al suo posto Zubimenti. In avvio di ripresa la sbloccano le Furie Rosse: gran giocata di Lamine Yamal, che si accentra e taglia il campo con il suo sinistro trovando alla perfezione Nico Williams, il suo sinistro batte l’incolpevole Pickford. Southgate ridisegna l’Inghilterra: fuori Kane e Mainoo, dentro Palmer e Watkins. Ed è proprio Palmer a lasciare il segno al 73′. Saka vola sulla fascia destra, mette al centro dove Bellingham fa la boa alla perfezione, scarico per Palmer che, con un mancino preciso, batte Unai Simon. Ma all’87’ è ancora la Spagna a tornare in vantaggio con Oyarzabal, subentrato a Morata. Cross di Cucurella dalla sinistra, destro sottoporta vincente del calciatore della Real Sociedad. Ma non è finita. Al 90′ l’Inghilterra sfiora la rete del pareggio, ma Dani Olmo, dopo un intervento di Simon, salva sulla linea un colpo di testa su Guehi. Termina così, la Spagna vince Euro2024.

Foto: Instagram Oyarzabal