Owen: “Solskjaer non mette Pogba a centrocampo perché non si fida di lui”

Nel format Premier League Production, Micheal Owen ha detto la sua su Pogba, sempre al centro delle attenzioni degli opinionisti. L’ex calciatore non ha espresso belle parole per il centrocampista francese del Manchester United: “Ogni tifoso dello United pensa la stessa cosa, bisogna mettere Pogba a centrocampo così da avere un giocatore offensivo in più nel tridente. Ma al momento bisogna togliere gente come Cavani perché il tecnico non si fida di Pogba a centrocampo come incontrista, quindi lo deve mettere largo a sinistra. E ogni volta che lo United gioca contro una buona squadra, si torna a questo discorso, alla necessità di giocare con due centrocampisti più difensivi di lui. Quando lo United affronta squadre normali in casa allora Solskjaer schiera tutte le sue stelle, le libera dalle catene. Ma non credo che si fidi del tutto di Pogba in quella posizione, nei due di centrocampo”.

Foto: The Mirror