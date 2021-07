Owen: “Non mi aspettavo l’Italia fino alla finale. Sono la sorpresa del torneo”

L’ex attaccante di Liverpool e Nazionale inglese, Michael Owen, ha parlato della finale tra Italia e Inghilterra a pochi minuti dalla gara, ammettendo di essere sorpreso dal cammino dell’Italia.

Queste le sue parole alla BBC: “Ammetto che non mi aspettavo che l’Italia potesse raggiungere questa finale, però hanno fatto un grande percorso negli ultimi anni. In ogni caso, sono stati la sorpresa del torneo con alcune prestazioni incredibili e saranno un degno avversario per l’Inghilterra. Comunque, con questo tifo incredibile mi auguro che l’Inghilterra possa finalmente alzare un trofeo dopo 55 anni”.

Foto: Twitter Euro 2020