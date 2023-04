Owen attacca il Chelsea: “Come si possono spendere 600 milioni e non avere un giocatore decisivo in zona gol”

L’ex attaccante di United e Liverpool tra le tante, ha scagliato un duro attacco verso la dirigenza del Chelsea, considerando folle le spese fatte in sede di mercato da parte dei Blues: “É uno dei grandi misteri di sempre: come si possono spendere 600 milioni e non portare un giocatore che sia decisivo in zona gol. Sembrano senza mordente. Hanno comprato tutti e ora hanno un grosso problema. Penso che la prima cosa che devono fare sia tagliare la squadra. Questo esaurisce gli allenatori. Ne sono sicuro, quando entri in un ritiro e hai 30 giocatori, puoi scommettere fino all’ultimo euro che qualcuno busserà alla tua porta. Ti logora. Hanno fatto un errore ad acquistare tanti giocatori e verranno colpiti dove fa più male: nelle tasche. Perché ora dovranno sbarazzarsi dei giocatori. Alcuni giocatori non vorranno andarsene e quindi dovrai pagarli. É stato un errore molto costoso”.

michael owen the mirror