Overmars: “Tadic non è in vendita. E’ un pilastro dell’Ajax”

Intervistato da “The Telegraph”, il ds dell’Ajax, Marc Overmars, ha parlato di mercato e del giocatore Dusan Tedic, seguito anche dal Milan.

Overmars ha ribadito come non sia intenzione dell’Ajax di cederlo.

Queste le sue parole: “Dusan Tadic resterà all’Ajax. Non è in vendita in questa stagione. Abbiamo iniziato qualcosa di bello tre anni fa e Dusan è troppo importante per il club. Lui è un pilastro dell’Ajax. Fornisce la mentalità sportiva assoluta che è necessaria per esibirsi”.