Overmars: “Per De Ligt aspettiamo le garanzie bancarie dalla Juventus”

Per l’arrivo di Matthijs De Ligt alla Juventus è ormai conto alla rovescia. A dare ulteriore conferma dello stato avanzato della trattativa è Marc Overmars, direttore sportivo dell’Ajax, che intervistato da ad.nl ha parlato degli ultimi dettagli da limare tra i lancieri e i bianconeri: “Il trasferimento è sul punto di concludersi, dalla Juventus aspettiamo soltanto le ultime garanzie bancarie, su questo siamo molto severi. Spero che questa situazione si risolva in fretta, ma so che lo faranno velocemente”.

Foto Twitter Ajax