Overmars: “Il mio cuore è morto al 45%. Preferisco morire piuttosto che non fare niente”

Marc Overmars, attuale direttore sportivo del Royal Antwerp a Het LaatsteNieuws ha spiegato le sue condizioni dopo l’ictus avuto a dicembre: “Devo riprendere fiato quando parlo molto e ho bisogno di energia per rimanere concentrato. Il mio cuore è morto al 45% ma non dovete essere dispiaciuti per me. sono un uomo felice, devo solo distribuire la mia energia nel miglior modo possibile. Preferisco morire piuttosto che non fare niente”.

Foto: overmars ajax twitter uff ajax