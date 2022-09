Ovazione e standing ovation per Ilicic. Il video

Il risultato della partita Atalanta-Torino terminata con il risultato di 3-1 è forse il modo migliore per salutare un grande campione, dentro e fuori dal campo, come Josip Ilicic.

Il giocatore sloveno, dopo cinque anni di momenti magici, saluta definitivamente l’Atalanta.

Il saluto del pubblico di Bergamo al giocatore, pochi minuti prima dell’inizio della partita, è stato da brividi. Come da brividi erano state le parole, commosse, di Ilicic mercoledì su Instagram: “Non è facile trovare le parole giuste per salutarvi, un insieme di emozioni e ricordi ho vissuto in questi 5 anni. Grazie per avermi sostenuto e per esserci sempre stati. Sarete sempre nel mio cuore”. E, di certo, lui rimarrà nel cuore di tutta Bergamo e non solo.

Foto: Twitter Atalanta