Out Koulibaly: per il difensore condizioni fisiche da valutare

In vista della sfida contro il Brescia, Gennaro Gattuso deve ancora rinunciare a Koulibaly a causa di un infortunio che ha costretto il calciatore a rimanere fermo ai box. Lo stesso tecnico ha spiegato in conferenza stampa l’intento – concordato con lo staff medico – di tenere a riposo il roccioso difensore azzurro in attesa di accertamenti strumentali che saranno svolti prossimamente.

“Bisogna prima vedere cos’ha a livello strumentale, poi ascoltare le sue sensazioni. Sia io che lo staff abbiamo preferito fermarlo per sette-dieci giorni, poi valuteremo come si sentirà lui a livello fisico. Si conosce meglio di tutti, ci dirà come si sente“.

Foto: Twitter ufficiale Napoli