Ounas: “L’importante è fare bene con la squadra, così sarà più facile”

Ai microfoni in conferenza stampa Adam Ounas, ultimo acquisto del Cagliari ha parlato oggi in conferenza stampa. Queste le parole del centrocampista arrivato in Sardegna: “Ho parlato con il mister, lui sa che la mia zona preferita è a destra ma posso giocare anche da trequartista ma l’importante è fare bene con la squadra. Sono venuto qui dalla Ligue 1, un campionato meno tattico rispetto alla Serie A e ho imparato tanto, adesso sto meglio. Mi piace saltare l’uomo, fare assist e gol anche se la cosa fondamentale è giocare per la squadra, perché giocando così sarà più facile. Modello di riferimento? Adesso non ho un modello, ma da piccolo era Cristiano Ronaldo.”

Foto: twitter Cagliari