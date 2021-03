Ounas, insulti razzisti su Instagram: “Torna in Africa a scappare dai leoni”

Gravi insulti razzisti per Adam Ounas, giocatore del Crotone, arrivato in Calabria nella recente finestra di mercato. Il franco-algerino ha pubblicato sotto forma di InstagramStories alcuni messaggi privati che gli sono arrivati nel pomeriggio. Gli viene ripetutamente augurata la morte e chiesto di “tornare in africa”. Ounas nel condividere gli insulti razzisti si domanda: “È normale questo?”.

Foto: Twitter Crotone